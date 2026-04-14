任期の折り返しを迎えた遠藤市政をシリーズで検証します。



2回目の4月17日は、生活保護費の過大請求問題で設置された「百条委員会」についてです。

3月の徳島市議会閉会日。



（誠和会・井上武 議員）

「徳島地方検察庁に告発するものでございます」



生活保護費の過大請求に関する百条委員会での証言をめぐり、徳島市の遠藤彰良市長と都築伸也政務監が刑事告発されました。

（徳島市・遠藤彰良 市長）

「私は起訴されることは絶対にないという確信は持っています」

（都築伸也 政務監）

「あの状態で検察に持っていたら、検察官が何というか聞いてみたい」



ことの発端は2025年3月に開かれた、徳島市議会の文教厚生委員会でした。

（生活福祉第二課・森本耕司 課長（当時））

「（国庫負担金を）不正に請求しているということだから、隠ぺいしたわけなんです」



当時の担当者はこのように述べ、生活保護費の過大請求について、以前から遠藤市長ら上層部に報告していたにもかかわらず、市が「隠ぺいしていた」と打ち明けたのです。

市長をはじめ上層部は隠ぺいを否定しますが、すばやい動きをみせたのが市議会でした。



地方自治法100条に基づく調査特別委員会、いわゆる「百条委員会」をすぐさま設置。

生活保護費に携わる職員や、遠藤市長、当時、再任用職員でケースワーカーだった都築政務監らに証人尋問を行いながら、職員との主張の食い違いや、隠ぺいがあったかどうかの実態調査が進められました。



2025年8月の証人尋問では、職員が「問題は上層部に伝えた。市長や政務監は知りながら隠蔽していた」と改めて証言。



これに対し、遠藤市長と都築政務監は…。

（徳島市・遠藤彰良 市長）

「彼と話し合った記憶はありません、どんな指示をしたかも記憶にありません」

「すべての内容について、私は全然記憶にはありませんでした」

「上司の立場だったら、言われたらほおっておけるような問題じゃない」

（都築伸也 政務監）

「（過大請求について）聞いておりません。当時、一再任用である私に言ったというのはあまりにも無理がある」

「森本課長の勘違いではないかと思います」



2人は疑惑を全面的に否定しました。



しかし…。

（徳島活性会議・佐々木昌也 議員）

「自己の記憶に反した虚偽の陳述をし、よって偽証した可能性が高いと思われる」

（誠和会・井上武 議員）

「刑事告発することに賛成の方は挙手願います」

「はい、挙手多数であります。よって遠藤彰良を告発することに決定しました」



委員会はこれらの証言を虚偽と判断し、2人の刑事告発を決定。



後日開かれた市議会でも、2人の刑事告発が可決されました。



刑事告発を受けて遠藤市長は…。

（徳島市・遠藤彰良 市長）

「全く証拠もない中で決定され、強い憤りを感じています」

「議会多数派の政治的嫌がらせとしか思えません。私も徹底的に戦っていく覚悟であることをお伝えして、閉会の挨拶といたします」

3月末には徳島地検に告発状が提出され、司法の判断を待っている状態です。

現職市長が刑事告発される異例の事態。



泥沼化する争いに、市民からは呆れの声も漏れています。



真相解明はもちろんですが、なにより市民を置き去りにしない、納得感のある市政運営が求められています。