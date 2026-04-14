【「ヒカルの碁」オンラインくじ】 4月9日 発売 価格：1回770円 【拡大画像へ】 アルマビアンカは、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて4月9日より原作・ほったゆみ氏、マンガ・小畑健氏の囲碁マンガ「ヒカルの碁」のオンラインくじを販売する。価格は１回770円。出荷時期は8月下旬の予定。 □「DRAW!DRAW! -ドロー！