「DRAW!DRAW!」に「ヒカルの碁」オンラインくじが登場！ スカーフや御朱印長などが当たる
【「ヒカルの碁」オンラインくじ】 4月9日 発売 価格：1回770円
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アルマビアンカは、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて4月9日より原作・ほったゆみ氏、マンガ・小畑健氏の囲碁マンガ「ヒカルの碁」のオンラインくじを販売する。価格は１回770円。出荷時期は8月下旬の予定。
□「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」のページ
景品ラインナップ【A賞 スカーフ（全2種）】 【B賞 御朱印帳（全1種）】 【C賞 巾着（全3種）】 【D賞 ミニ色紙（全10種）】 【E賞 ステッカー（全12種）】
購入特典として全7種のブロマイドから1枚をランダムでプレゼント
1度の会計で10回分を購入すると、特典ブロマイド（全7種）の中からランダムで1枚、20回分購入するごとにランダムで5枚がもらえる。【購入特典ブロマイド】
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