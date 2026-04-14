【「ヒカルの碁」オンラインくじ】 4月9日 発売 価格：1回770円

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アルマビアンカは、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて4月9日より原作・ほったゆみ氏、マンガ・小畑健氏の囲碁マンガ「ヒカルの碁」のオンラインくじを販売する。価格は１回770円。出荷時期は8月下旬の予定。

□「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」のページ

景品ラインナップ

購入特典として全7種のブロマイドから1枚をランダムでプレゼント

【A賞 スカーフ（全2種）】【B賞 御朱印帳（全1種）】【C賞 巾着（全3種）】【D賞 ミニ色紙（全10種）】【E賞 ステッカー（全12種）】

1度の会計で10回分を購入すると、特典ブロマイド（全7種）の中からランダムで1枚、20回分購入するごとにランダムで5枚がもらえる。

【購入特典ブロマイド】

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。