「手の置き場所よ」【写真】そっと手を差し出し、ラブラブっぷりを見せつける犬さん車の後部座席から激写されたのは、運転中の旦那さんに右手を差し出すハスキーさんの姿でした。右手を差し伸べているのは「ロズ」くん、ハスキーの男の子です。助手席に収まるその佇まいはまるでデート中の彼女そのもので、飼い主とペットの関係を超えた何かを感じる一枚に盛り上がる人が続出しました。「浮気の決定的瞬間を捉えた瞬間」「一瞬奥さ