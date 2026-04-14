「手の置き場所よ」



【写真】そっと手を差し出し、ラブラブっぷりを見せつける犬さん

車の後部座席から激写されたのは、運転中の旦那さんに右手を差し出すハスキーさんの姿でした。右手を差し伸べているのは「ロズ」くん、ハスキーの男の子です。助手席に収まるその佇まいはまるでデート中の彼女そのもので、飼い主とペットの関係を超えた何かを感じる一枚に盛り上がる人が続出しました。



「浮気の決定的瞬間を捉えた瞬間」

「一瞬奥さんかと！！ラブラブやなあと思ってあれ？手の形おかしいな？？ん？？耳？？っなりました」

「彼女みたいww」

「ラブラブですね」



運転の邪魔にならないようそっと右手を差し伸べているところも、旦那さんへの愛と配慮が感じられますね。浮気を疑うコメントもあがった今回の投稿。後部座席から撮影していた飼い主の「REM&ROZ@シベリアンハスキー」（@remchan_0215）さんに、この時の詳しいお話について伺いました。



ーーこの写真を撮影した時は？



「いぬのおまつりに行っててその帰りです」



ーーロズくんを助手席に乗せるのは、いつものこと？



「いつも助手席に勝手に乗ります！」



ーーロズくんが旦那さんの腕に手を置くのは？



「この時が初めてです！」



ーーこの時、旦那さんは？



「手置いてきたんだけどって笑いながら言ってきました」



ーーこの時の率直な感想は？



「なぜそこに手を置く？って感じでした笑」



ーーレムちゃんとロズくん、2匹のハスキーを飼われています。



「レムは凄く優しくて大人しいです！ ロズは正反対で、ずっと遊びたい体力お化けです」



ーーレムちゃんとロズくんの関係は？



「仲良しです！ロズはレムのことが大好きすぎて、分離不安が出るくらいです！レムだけ散歩に行くと発狂します。あと、食べ物のことになると戦争になります」



今回が初めてだったというロズくんの「さりげない一手」。その自然な仕草に旦那さんも思わず笑って報告してきたというエピソードからも、ふたりの間に漂う独特の空気感が伝わります。一方で、大人しくて優しいレムちゃんと、体力が有り余る甘えん坊のロズくん。正反対な2匹が織りなす日常には、今回のような微笑ましいひとコマがまだまだ隠れていそうです。



ロズくんの予想外の行動や2匹の賑やかな日常の様子は、Xでも日々更新されています。次はどんな表情や仕草を見せてくれるのか、気になった方はのぞいてみるのもいいかもしれません。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）