フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が１２日に放送され、俳優・沢村一樹、女優・水野美紀、モデルでタレントのみちょぱこと、池田美優がＭＣを務めた。この日は、女優の木南晴夏をゲストに迎えた。現在、女優として活躍する木南だが、芸能界デビューはアイドルとしてスタートを切った。木南は「東京に出る。事務所に入るっていうことがまず目標になってて。それを達成して。アイドルのオーディションだったんで