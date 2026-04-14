京都府南丹市園部町で安達結希さん（11）が行方不明になり、13日に市内の山林で子どもとみられる遺体が見つかったことについて、2026年4月14日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した元埼玉県警捜査1課刑事の佐々木成三さんは「第三者が関与し、車で移動して結希さんの所持品を置いた可能性がある。靴と遺体の発見は第三者の立ち回りを先に捜査した可能性がある」と分析した。「誰かがそこに立ち回っていた