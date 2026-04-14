新型「エクストレイル」初公開！日産は2026年04月14日、長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表し、その中で次世代の商品戦略とともに新型モデルを世界初公開しました。その目玉のひとつとして登場したのが、グローバルSUVである日産「エクストレイル／ローグ」の新型モデルです。【画像】超カッコイイ！ これが“世界初公開”の日産 新型「エクストレイル」です！ 画像を見る！（30枚以上）AI技術