新型「エクストレイル」初公開！

日産は2026年04月14日、長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表し、その中で次世代の商品戦略とともに新型モデルを世界初公開しました。

その目玉のひとつとして登場したのが、グローバルSUVである日産「エクストレイル／ローグ」の新型モデルです。

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AI技術と電動化を融合させる同社の将来戦略を象徴する存在として、注目を集めています。

エクストレイルは2000年に初登場し、アウトドアを楽しむ若者層をターゲットに開発されたミドルサイズSUVです。

タフギアとしてのキャラクターを持ちながら、使い勝手や快適性を両立してきたことが特徴です。

現行型は2022年にフルモデルチェンジを受けた4代目となり、それまで設定されていたガソリンモデルを廃止し、全車に第2世代e-POWERを搭載することで電動化を実現。

電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」や先進運転支援技術「プロパイロット」などを採用し、走行性能と安全性を大きく高めています。

さらに、直近2025年8月のマイナーチェンジでは、上質さを強調した新デザインのフロントグリルやデイタイムランニングランプの採用、インフォテインメントの進化などにより、商品力をさらに高めてきました。

今回発表された新型「エクストレイル／ローグ e-POWER」は、日産の長期ビジョンのもとで位置づけられる「コアモデル」として開発されました。

グローバル市場、とりわけ日本、米国、中国をリード市場とする戦略の中核を担う存在です。

パワートレインには日産独自のe-POWERを採用し、ガソリンエンジンで発電した電力を用いてモーターを駆動することで、EVのようなスムーズな加速と高い静粛性を実現しています。

充電の必要がないという利便性も大きな特徴であり、電動化への過渡期における現実的かつ魅力的な選択肢といえるでしょう。なお、この新型モデルは2026年後半に米国市場での発売が予定されています。

デザイン面でも大きな進化が見られます。フロントフェイスは、2026年夏頃に登場を控えている新型「エルグランド」に通じる意匠が取り入れられ、シャープで近未来的な印象を強調しています。

グリル周辺は立体的な造形とし、精緻なパターンと先進的なLEDシグネチャーが融合することで、電動SUVらしい洗練された存在感を放っています。

ヘッドライトは薄型化され、上下に分割されたような構成が特徴的で、先進性とワイド感を強調しています。

サイドビューでは、大径タイヤと力強いキャラクターラインが際立ち、従来モデル以上にタフでダイナミックな印象を与えます。

ボディサイドは面の抑揚を強調した造形とされ、光の当たり方によって表情を変える彫刻的なデザインが採用されています。

また、ルーフにはブラックのツートンカラーが組み合わされ、都会的でスポーティな雰囲気も演出されています。

リアデザインでは、一文字に連なるテールランプが採用されており、ワイド感と先進性を強く印象付けます。

発光時には水平基調の光が際立ち、夜間でも高い視認性とブランドアイデンティティを両立しています。

全体としては、従来のタフなSUVイメージを継承しながらも、電動化時代にふさわしい洗練と先進性を融合させたデザインに仕上げられています。

なお、内装の詳細については現時点では明らかにされていませんが、AI技術との連携による新たな体験価値の提供が期待されます。

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今回の発表は、単なる新型車の公開にとどまらず、日産が目指す将来像を具体的に示すものとなりました。AIドライブ技術を将来的に約9割のモデルに搭載する方針や、商品ポートフォリオを56から45へ最適化する戦略など、大胆な改革も打ち出されています。

その中で新型エクストレイル／ローグ e-POWERは、電動化と知能化を体現する中核モデルとして、今後のブランドを支える重要な役割を担います。

電動化の加速とともに、SUV市場における競争はさらに激化しています。その中で、実用性と先進技術、そして魅力的なデザインを兼ね備えたこの新型モデルがどのような評価を受けるのか、今後の動向に注目が集まります。