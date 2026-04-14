東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆最終回）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。同連載では、その育成の秘密に迫っていく――。東京ヴェルディのアカデミーからは今後もプロで戦える選手が輩出され続けるだろうphoto by Miki Sano第51回◆育成マニュアルがない東京Ｖのアカデミーコーチと選手「みんなでみんなを育てる」＞＞東