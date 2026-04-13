日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)と日本遊技機工業組合(日工組)は2日、「毎月13日はBTの日」プレス発表会を開催。新機軸のパチスロ「ボーナストリガー(以下、BT)」機の普及に向けた、大規模なプロモーション施策を発表したほか、BTアンバサダーの茉井(まつい)ひなたが出席した。BTアンバサダーを務める茉井ひなた○新たに制定された「BTの日」とはBT機は2025年6月の市場導入から約1年が経過し、これまでに15機種程度が導入さ