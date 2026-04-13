【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『音道楽LIVE２０２６～初夏の宴～』の第一弾アーティストとしてINI、＝LOVEが発表された。 ■ライブのみならずトークコーナーをはじめとする独自企画を交えて開催 読売テレビが「西から音楽シーンを盛り上げる」をコンセプトに発足させた音楽プロジェクト『音道楽』。2024年7月にレギュラー放送を開始した音楽番組『音道楽√』を