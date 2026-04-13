INI、＝LOVEが『音道楽LIVE２０２６～初夏の宴～』の第一弾アーティストに！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『音道楽LIVE２０２６～初夏の宴～』の第一弾アーティストとしてINI、＝LOVEが発表された。

■ライブのみならずトークコーナーをはじめとする独自企画を交えて開催

読売テレビが「西から音楽シーンを盛り上げる」をコンセプトに発足させた音楽プロジェクト『音道楽』。2024年7月にレギュラー放送を開始した音楽番組『音道楽√』を放送開始し、5月31日に大阪・関西万博会場から音楽番組を生放送した『Daiwa House Special 音道楽EXPO』を開催するなど、様々な形でアーティストと音楽を届けてきた。

そんな『音道楽』プロジェクトが5月22日に2回目となるライブイベント『音道楽LIVE２０２６～初夏の宴～』を開催することが決定。

昨年夏、『音道楽』プロジェクト初のライブイベント『音道楽LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールにて開催。キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し大好評を博した。

今回の『音道楽LIVE２０２６～初夏の宴～』には第一弾アーティストとして、2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝き、さらに勢いを加速し続ける11人組グローバルボーイズグループ・INI、ストリーミングやMV、TikTokをはじめとするSNSなど多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ・＝LOVEの出演が決定。また会場も昨年からスケールアップしたGLION ARENA KOBEに決定、より大規模なライブイベントとして実施する。

ライブのみならずトークコーナーをはじめとする独自企画を交え、テレビ局が送るイベントならではの「ジャンルレスな対バン」で関西から音楽シーンを盛り上げる。さらに第二弾アーティストについても近日の発表を予定だ。

■イベント情報

『音道楽ＬＩＶＥ２０２６ ～初夏の宴～』

5/22（金） 兵庫・GLION ARENA KOBE

出演：

INI

＝LOVE

ほか

■関連リンク

「音道楽LIVE」イベントサイト

https://www.ytv.co.jp/otodoraku_live/

「音道楽√」番組サイト

https://www.ytv.co.jp/otodoraku_root/

■【画像】INI、＝LOVEアーティスト写真