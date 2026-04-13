斜面からの落石で今年１月から全面通行止めとなっている山形県鶴岡市の主要地方道・藤島由良線で現地調査が行われ、現場の斜面が非常に脆くなっていることが確認されました。 【写真を見る】斜面が非常にもろく...落石で全面通行止めの鶴岡市の県道で現地調査復旧には時間がかかる可能性（山形） 復旧には時間がかかる可能性があります。 きょう土砂崩れの現場には県の職員や山形大学の専門家が入り、調査を行いました。