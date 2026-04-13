【その他の画像・動画等を元記事で観る】 久保田利伸 40th Anniversary Arena Tour 2026『Big up! “Supreme”』（全国4ヵ所8公演）が、4月5日の大阪城ホール公演にてファイナルを迎えた。 2025年9月よりスタートした、40th Anniversary Tour 2025-26『Big up!』（全国30ヵ所35公演）、そして2026年3月からアリーナツアー『Big up! “Supreme”』を実施。半年以上にわたり、ツアータイトルの意