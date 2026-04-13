木下グループの入社式が１３日、東京都立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた。同社所属のフィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来・木原龍一組や世界選手権銀メダルの千葉百音ら、豪華メンバーで新入社員３３３人の新たなスタートを彩った。その後、新入社員代表あいさつに指名され、大勢の社員の中からひょっこりと立ち上がったのは、アイスダンスの島田高