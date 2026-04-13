木下グループの入社式が１３日、東京都立川市の「ＭＡＯ ＲＩＮＫ ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ ＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた。

同社所属のフィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来・木原龍一組や世界選手権銀メダルの千葉百音ら、豪華メンバーで新入社員３３３人の新たなスタートを彩った。その後、新入社員代表あいさつに指名され、大勢の社員の中からひょっこりと立ち上がったのは、アイスダンスの島田高志郎だった。

島田はスーツにスケート靴姿で登場し、パフォーマンスを披露。その後、新入社員を代表して「昨年、アイスダンスという新しいステージでの挑戦を決意し、このたび木下グループの社員アスリートとして新たな一歩を踏み出すことになりました。木下グループの一員として、また１人のアスリートとして、社会に貢献し、皆さまに感動を届けていけるよう、世界への挑戦を続けながら誠心誠意努力して参ります」と宣言した。

４月から社員アスリートとして入社。秘書室に配属され、スケートプロモーション担当を務める。ただ、今まで通り競技に専念するといい「自分の活動を通してスケートをもっと好きになってくれる人が増えるようい頑張りたい。本業はスケート。練習に専念して、少しアカデミーの子のお手伝いをさせていただくことが業務につながると思っている」と語った。