北海道札幌市白石区の住宅で2026年5月21日、家に侵入してきた男が10歳未満の女の子に自身の下半身を触らせる住居侵入・不同意わいせつ事件がありました。札幌市白石区の住宅で21日午後3時30分すぎ、10歳未満の女の子が1人で家にいたところ、70歳くらいの男がインターホンを鳴らし「トイレを貸してほしい」などと言い、室内に侵入しました。男は女の子に下半身を触らせるわいせつな行為をして、侵入から約15分後に立ち去りま