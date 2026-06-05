約8000万年前の新種哺乳類の化石発見 薩摩川内市の下甑島で、およそ8000万年前に生息していたとされる新種の哺乳類の化石が見つかりました。 下甑島で見つかったのは、哺乳類「多丘歯類」の下あごの化石で、長さはおよそ3センチ。 リスやネズミに似た小型哺乳類の仲間で、恐竜がいたおよそ8000万年前の白亜紀後期に生きていたとみられます。 多丘歯類よりも一部の歯が発達→新種として米学術誌に 研究している愛媛大学など