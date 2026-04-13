開山1300年となる燕市の国上寺で18年ぶりの御開帳が行われています。国上寺の御開帳はこれまで12年に1度行われていましたが、コロナ禍の影響で延期され18年ぶりに開かれました。本堂では秘仏10体や、上杉謙信公からおくられた3000体の仏が描かれた掛け軸が公開されています。また、御開帳に合わせて、イケメン襖絵（ふすまえ）の第二弾が公開されたほか、法人向けの「SNS炎上除け祈願」が行われました。＜国上寺 山田光哲 住職＞「