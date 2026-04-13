ダイソーのお洒落なバジル栽培キットが、コスパ最強すぎました！見た目にこだわるとお高くつくアイテムですが、ダイソーならなんと300円。ポット・種・土がセットになっていて、初心者でもすぐに育てられる手軽さが魅力。コツも押さえれば快適に使える、見つけたら即買い必至の注目アイテムです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フレッシュバジル価格：￥330（税込）発芽適温：15〜20℃発芽日数（