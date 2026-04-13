元東北放送アナウンサーで、現在はフリーアナの袴田彩会（35）が13日までにXを更新。救急搬送されていたことを明かした。「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます」と書き出し、12日に開催された元ロッテの里崎智也氏（49＝日刊スポーツ評論家）のイベント欠席を報告。その上で「昨夜、体調が急激に悪化し救急搬送されましたが、幸い大事には至らず、現在は治療を