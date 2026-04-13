中村太主審が札幌MF川原颯斗へ見せた気遣いに脚光J2・J3百年構想リーグの第10節で珍しいシーンがあった。ヴァンフォーレ甲府と北海道コンサドーレ札幌の一戦で、富山がCKを得た際のことだった。下腹部を痛めたMF川原颯斗に対し、中村太主審が背中を貸してストレッチをさせる。札幌のチームメイト達は、相手のCKに備えてか誰一人として川原のもとに行かないなかで、ストレッチ後に中村主審は川原の腰をトントンと叩いて、その状