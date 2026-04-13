ノートPC選びには、多くの人がどこかで折り合いをつけてきた。大画面で作業したいなら、重さは我慢する。軽さを優先するなら、画面サイズは諦める。そうしたトレードオフは、ユーザーにとって長らく当たり前のものだった。 （【画像】16インチサイズで重量は約1.2kgと驚異的な軽さを誇る） しかし、その前提は徐々に崩れつつある。筐体に軽量素材を使ったり、低消費電力のプロセッサによってバッテリ&