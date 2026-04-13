「Givenchy Beauty」（ジバンシイ ビューティー）のアンバサダーを務める神宮寺勇太が、「プリズム・リーブル」の新キャンペーンに登場。「Yves Saint Laurent Beauté」（イヴ・サンローラン・ボーテ）のアンバサダーを務める平野紫耀も、「YSL ラブヌード リップスティック」のポップアップイベント開催を記念したレセプションに登壇するなど、直近でNumber_iの“