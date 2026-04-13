◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）13位で出た岩井明愛（23＝Honda）が68で回り、一時1打差に迫る猛追で佐久間朱莉（23＝大東建託）とともに通算8アンダーの2位に入った。呉佳晏（ゴ・カアン、22＝台湾）が通算10アンダーで日本ツアー2勝目。史上4組目の姉妹Vを狙った吉田鈴（22＝大東建託）と大会連覇を狙った安田祐香（25＝NEC）は