◇女子ゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日 埼玉県 石坂GC＝6580ヤード、パー72）

13位で出た岩井明愛（23＝Honda）が68で回り、一時1打差に迫る猛追で佐久間朱莉（23＝大東建託）とともに通算8アンダーの2位に入った。呉佳晏（ゴ・カアン、22＝台湾）が通算10アンダーで日本ツアー2勝目。史上4組目の姉妹Vを狙った吉田鈴（22＝大東建託）と大会連覇を狙った安田祐香（25＝NEC）は通算6アンダーの5位だった。

岩井明は逆転Vに2打届かなかったが「悔しかったですけど、凄い楽しかったです。幸せでした」と充実した表情。1番で残り20ヤードからチップインイーグルを決め「歓声も凄くてうれしかった」と笑顔で振り返った。

ゴルフ場から車で20分のところに実家があり「運転が好きなので」と契約先のホンダのスポーツカーを運転して“通勤”。「（実家で）ゆっくりできました。一番大きかったのは好きなギターを弾けたことです」と良い気分転換もできたという。

今季は米ツアーで2回トップ10に入り、欧州ツアーでも2月に2位の好成績を収めるなど好調。「メジャー（シェブロン選手権）も近いですしチャレンジャーの気持ちを忘れずに、やりたいです」と次戦を見据えた。

▼1位・呉佳晏 今週はパットが良かったです。長尺パターに替えて良くなりました。次はメジャーで良い成績を出したいです。（昨年の大王製紙エリエール以来の2勝目）

▼2位・佐久間朱莉 プレーオフになったらラッキーかなと思っていました。メジャーもあるし、複数回優勝を目指して頑張りたいです。（1週で年間ポイントランク1位に返り咲き）