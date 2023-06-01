12日午後、三重県いなべ市の鞍掛峠を妻とともに下山していた70歳の男性が登山道から滑落し、死亡しました。 警察によりますと、12日午後1時すぎ、名古屋市南区の70歳の男性が鞍掛峠の登山道を下山中に滑落するのを、一緒にいた妻（68）が目撃し、登山口まで下山した後に警察に通報しました。 山岳救助隊などが捜索したところ、事故発生から約4時間後に登山道から30メートルほど下にある沢で倒れている男性を