１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社記者／謝羗）【新華社北京4月12日】中国北京市大興区亦荘の北京経済技術開発区で11日夜から12日未明にかけ、「2026北京亦荘人型ロボットハーフマラソン」のテストランが行われた。コース走行や運営管理、機器連携、緊急対応などを総合的に検証した。出場予定のチームのうち、国際チーム4チームを含む70以上のチ