１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社記者／謝羗）

【新華社北京4月12日】中国北京市大興区亦荘の北京経済技術開発区で11日夜から12日未明にかけ、「2026北京亦荘人型ロボットハーフマラソン」のテストランが行われた。

コース走行や運営管理、機器連携、緊急対応などを総合的に検証した。出場予定のチームのうち、国際チーム4チームを含む70以上のチームが参加。自律走行チームと遠隔操作チームが同じコースで夜間テストに臨んだ。北京亦庄ハーフマラソンは人とロボットの2部門で19日に開催される。

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、ロボットの準備をするスタッフ。 （北京＝新華社記者／王麗莉）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社配信／翟一凡）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社配信／翟一凡）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、スタートの準備をする各チーム。 （北京＝新華社記者／謝羗）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、ロボットの電池を交換するスタッフ。（北京＝新華社記者／謝羗）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、ロボットの電池を交換するスタッフ。（北京＝新華社記者／謝羗）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社記者／王麗莉）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社記者／謝羗）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、ロボットの準備をするスタッフ。 （北京＝新華社記者／王麗莉）

１２日未明、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、ロボットを調整するスタッフ。（北京＝新華社配信／翟一凡）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、スタートの体勢を取るロボット。 （北京＝新華社配信／翟一凡）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、コースを走るロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

１１日、２０２６北京亦荘人型ロボットハーフマラソンのテストランで、ロボットの電池を交換するスタッフ。（北京＝新華社記者／王麗莉）