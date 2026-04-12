格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）で、Ｋ―１スーパーライト級王者の朝久泰央（２８）が、シンパヤック・ハマジム（３０＝タイ）に貫禄勝ちした。ＲＩＺＩＮキックボクシングルールでシンパヤックと相対した朝久は、序盤から鋭いローキックやパンチ、バックブローなど多彩な打撃を放ってペースを握る。そして開始から２分経過を待たずに右ボディーを叩き込むことに成功。この拳