「コーデがマンネリ気味……」「なんだかパッとしない……」そんな悩みを抱えているミドル世代は、おしゃれ感度の高い、ショップスタッフの着方を参考にするといいかも。今回は【グローバルワーク】のスタッフさんのコーデを元に、今っぽく着こなすコツをご紹介します。手持ちの服やいつもの装いがグッと垢抜けて見えるスタイリングは、今すぐ真似したくなるかも。 ジレを重ねて今っぽく垢抜けるワンツ&#