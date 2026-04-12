モデルの押切もえ（46）が10日、Instagramを更新。家族で「藤子・F・不二雄ミュージアム」を満喫する様子を公開した。【映像】押切もえの水着姿や息子と釣りを楽しむ涌井投手2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手と結婚し、8歳の長男、4歳の長女を育てている押切。これまでにもInstagramで、涌井投手と長男が釣りを楽しむ様子や、夏を満喫する水着姿など、プライベートの様子を発信してきた。押切もえ、家族と