モデルの押切もえ（46）が10日、Instagramを更新。家族で「藤子・F・不二雄ミュージアム」を満喫する様子を公開した。

【映像】押切もえの水着姿や息子と釣りを楽しむ涌井投手

2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手と結婚し、8歳の長男、4歳の長女を育てている押切。これまでにもInstagramで、涌井投手と長男が釣りを楽しむ様子や、夏を満喫する水着姿など、プライベートの様子を発信してきた。

押切もえ、家族との思い出にミュージアムへ

4月10日の投稿では、家族で川崎市にある「藤子・F・不二雄ミュージアム」を訪れたことを報告。展示品を楽しむ長男や、ジャイアンのTシャツを着てはしゃぐ長女の姿を見せている。

「写真撮影不可の展示室は、藤子・F・不二雄先生の直筆原画やお仕事道具などを見ることができて没頭してしまった！『ドラえもん』以外の懐かしい作品もたくさん紹介されていて、あらためて藤子不二雄先生の夢あふれる作品の数々や、その熱心なお仕事ぶりに心動かされました。噂に聞いていた『きれいなジャイアン』や屋上『はらっぱ』のどこでもドアには大人も子どももワクワク 春休み最後に家族の良い思い出ができたよー！」

この投稿にファンからは、「もえママ、メッチャ楽しそうです」「いつもお綺麗だし可愛いです」「娘ちゃん、ジャイアンTシャツ選ぶとは」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）