俳優の横浜流星さんは4月11日、自身のInstagramを更新。10日公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台あいさつでのショットを披露しました。【写真】横浜流星、コナンとのツーショット！「髪型がコナン君ぽくなってる」横浜さんは「『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』舞台挨拶でした」とつづり、5枚の写真を投稿。人気漫画・アニメ『名探偵コナン』の主人公・コナンとのツーショットのほか、5枚目の写真では作者・