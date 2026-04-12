「耳福です」横浜流星、声優初挑戦でコナンとのツーショットを披露！ 「髪型がコナン君ぽくなってる」
「耳福です」横浜流星、声優初挑戦でコナンとのツーショットを披露！ 「髪型がコナン君ぽくなってる」
俳優の横浜流星さんは4月11日、自身のInstagramを更新。10日公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台あいさつでのショットを披露しました。
【写真】横浜流星、コナンとのツーショット！
「髪型がコナン君ぽくなってる」横浜さんは「『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』舞台挨拶でした」とつづり、5枚の写真を投稿。人気漫画・アニメ『名探偵コナン』の主人公・コナンとのツーショットのほか、5枚目の写真では作者・青山剛昌さんからのイラストとメッセージが入った色紙も披露しています。
コメントでは「コナンくんとのツーショット可愛い」「声のお仕事 とっても素敵でした」「素敵Voice耳福です」「大前一暁素晴らしかったです！！」「カッコいい」「髪型がコナン君ぽくなってる」などの声が寄せられています。
劇場版『名探偵コナン』新作で声優に初挑戦！10日公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で、声優に初挑戦した横浜さん。今回の物語の鍵を握る、最新型白バイ「エンジェル」の開発者・大前一暁（おおまえかずあき）役を担当しています。横浜さんは「世代を超え長く愛されている作品に携わらせていただけるということで、失礼のないよう敬意を払って臨み、自分の出来る限りのことはやりました」とつづり、声優初挑戦への真摯（しんし）な向き合い方を滲ませています。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
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