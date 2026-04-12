◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、日本人記録を更新する４５試合連続出塁をマークした。先頭打者アーチで１点を先制されたあと、１回裏先頭の１打席目に４試合ぶりの本塁打で今季初の先頭打者本塁打となる４号同点ソロを放った