◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、日本人記録を更新する４５試合連続出塁をマークした。先頭打者アーチで１点を先制されたあと、１回裏先頭の１打席目に４試合ぶりの本塁打で今季初の先頭打者本塁打となる４号同点ソロを放った。

大谷は昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続いている連続試合出塁を「４５」に伸ばした。前日１０日（同１１日）の本拠地・レンジャーズ戦で、２００９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）にイチロー（マリナーズ）作った日本人記録「４３」を抜いて新記録を樹立したが、さらに記録を更新した。

メジャー記録は１９４９年７〜９月のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が樹立した「８４」。大谷が追いつくためにはあと「２９」が必要だ。ドジャースの球団記録は１９００年以降では１９５４年ジョーンズの「５８」で、本拠地がロサンゼルスに移転した１９５８年以降では２０００年グリーンの「５３」。球団記録、メジャー記録への挑戦は続いていく。

大谷には日本人記録に並んだ９日（同１０日）の試合後には「単純にもらうフォアボールが多いので、出塁の試合が伸びているのかなとは思いますけど、もらえるものはもらうし、ストライクにきたら振るし、そういうシンプルな考え方でいいんじゃないかなと思います」と淡々と口にしていた。

◆日本人メジャーリーガーの連続試合出塁記録

１ 大谷翔平（ドジャース）４５ ２０２５年〜現在

２ イチロー（マリナーズ）４３ ２００９年

３ イチロー（マリナーズ）４０ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００１年

※メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（レッドソックス、１９４９年）の８４試合、球団記録はジョーンズ（１９５４年）の５８試合。これまでの大谷の自己最長は２２〜２３年の３６試合。