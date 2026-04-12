1児の母で歌手の丘みどりが11日、自身のインスタグラムを更新。「丘弁当〜春のピクニック〜」とつづり、彩り華やかな手作り弁当を披露した。【写真】「バラエティーに富んだおかずにたくさんのおにぎり!!」二段重に詰めた丘みどりの手作り弁当二段式の重箱の一段には、ウインナーや厚焼き卵、野菜の肉巻きなど、バラエティ豊かなおかずがぎっしり。ユニークなピックなども添え、かわいらしい盛り付けとなっている。もう一段に