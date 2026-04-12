1児の母・丘みどり、彩り華やかな手作り弁当に反響 二段重におかず＆おにぎりが“ぎっしり”「クオリティ高〜い」「なんとも可愛くておいしそうなお弁当」
1児の母で歌手の丘みどりが11日、自身のインスタグラムを更新。「丘弁当〜春のピクニック〜」とつづり、彩り華やかな手作り弁当を披露した。
【写真】「バラエティーに富んだおかずにたくさんのおにぎり!!」二段重に詰めた丘みどりの手作り弁当
二段式の重箱の一段には、ウインナーや厚焼き卵、野菜の肉巻きなど、バラエティ豊かなおかずがぎっしり。ユニークなピックなども添え、かわいらしい盛り付けとなっている。もう一段には、3種類のおにぎりがラップに包まれズラリと並べられている。
コメント欄には「みどりさん手作りお弁当すごくおいしそう」「さすが〜いつもながら〜お上手」「バラエティーに富んだおかずにたくさんのおにぎり!!」「クオリティ高〜い」「ピクニックいいなぁ〜なんとも可愛くておいしそうなお弁当」などと、さまざまな反響が寄せられている。
丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女が誕生している。
【写真】「バラエティーに富んだおかずにたくさんのおにぎり!!」二段重に詰めた丘みどりの手作り弁当
二段式の重箱の一段には、ウインナーや厚焼き卵、野菜の肉巻きなど、バラエティ豊かなおかずがぎっしり。ユニークなピックなども添え、かわいらしい盛り付けとなっている。もう一段には、3種類のおにぎりがラップに包まれズラリと並べられている。
丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女が誕生している。