5歳で子役デビューした俳優の村山輝星さん（16）が公式インスタグラムを更新。16歳の誕生日を迎えたことを報告し、成長ぶりに注目が集まっている。【写真】「高校に進学しました」16歳になった村山輝星さん村山さんは「2026年4月8日、16歳になりました！今年も桜と共に誕生日の写真を撮ることができました」と報告。写真には葉桜を背にして、さわやかな笑顔を浮かべる村山さんの姿が。さらに近況について「この春は中学を卒