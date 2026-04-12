5歳で子役デビューした俳優の村山輝星さん（16）が公式インスタグラムを更新。16歳の誕生日を迎えたことを報告し、成長ぶりに注目が集まっている。



【写真】「高校に進学しました」16歳になった村山輝星さん

村山さんは「2026年4月8日、16歳になりました！今年も桜と共に誕生日の写真を撮ることができました」と報告。写真には葉桜を背にして、さわやかな笑顔を浮かべる村山さんの姿が。



さらに近況について「この春は中学を卒業し、高校に進学しました」とし、「これまで支えてくださったたくさんの方々への感謝を忘れずに、16歳も充実した一年になるよう精進して参ります」と春からの高校生活の抱負をつづった。



SNSでは「えっ、誰？ってなった」「印象変わった！」「16歳になったのね、早い」「高校生活楽しんでね」「もう、大人顔じゃん！」「ナイスショット！！」「大人っぽくなったと思ったら、16歳 おめでとうございます」「素敵なお姉さん」などのコメントがあった。



村山さんは、2010年4月8日生まれ、東京都出身。5歳から劇団東俳に入所し、芸能活動を開始。Eテレ「えいごであそぼ with Orton」に4年間レギュラー出演。2022年「24時間テレビ45『愛は地球を救う』」ではトライアスロンに挑戦。バラエティ、舞台、CMなどで幅広く活動をしている（村山輝星さんの公式プロフィールより）。