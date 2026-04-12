インスタグラムで報告プロ野球、巨人の守護神として、最多セーブのタイトルも獲得した40歳が公開した“現在”にファンの注目が集まっている。「幸せ一杯」「いいパパしてますね〜」とコメントが寄せられた。インスタグラムにパパ姿を投稿したのは、今季から3軍投手コーチを務める西村健太朗さんだ。水色のシャツにジーンズというラフな姿で、まだ小さなわが子を抱く写真を公開。「昨日の休みにドイツ村へ。多分、初めて。チュ