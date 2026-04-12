インスタグラムで報告

プロ野球、巨人の守護神として、最多セーブのタイトルも獲得した40歳が公開した“現在”にファンの注目が集まっている。「幸せ一杯」「いいパパしてますね〜」とコメントが寄せられた。

インスタグラムにパパ姿を投稿したのは、今季から3軍投手コーチを務める西村健太朗さんだ。水色のシャツにジーンズというラフな姿で、まだ小さなわが子を抱く写真を公開。「昨日の休みにドイツ村へ。多分、初めて。チューリップがすごくキレイで、家族でゆっくり過ごしました」「最後は木更津アウトレットへ いいリフレッシュができました」とつづった。

西村さんは2003年のドラフト2位で巨人に指名され、広陵高（広島）からプロ入り。2018年限りで引退するまで1軍通算470試合に登板し、38勝34敗81セーブの数字を残した。2013年には42セーブでタイトルも獲得。引退後はジュニアチームのコーチを経て、今季から現場復帰を果たした。

かつてのマウンド上のいかつい姿とは違った近況に、ファンからも「なんて美しいお写真 それにしても健太朗コーチスタイルいいなあ…」「癒されます〜いいパパしてますね〜」「凄く綺麗 幸せ一杯のお写真ありがとうございます」と、ほのぼのとしたコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）