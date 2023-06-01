WBC世界バンタム級挑戦者決定戦神童が涙した。ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で、同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ち。負ければ連敗という崖っぷちの再起戦で、完全復活を遂げた。戦績は27歳の那須川が8勝（3KO）1敗、35歳のエストラダが45勝（28KO）5敗。138日。苦しくとも価値のある時間を過ごし