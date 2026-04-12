WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

神童が涙した。ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で、同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ち。負ければ連敗という崖っぷちの再起戦で、完全復活を遂げた。戦績は27歳の那須川が8勝（3KO）1敗、35歳のエストラダが45勝（28KO）5敗。

138日。苦しくとも価値のある時間を過ごしてきた。昨年11月24日、那須川は初めて世界に挑んだWBC世界同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に0-3判定負け。格闘技キャリア初黒星を喫し、連勝は「54」で止まった。「こっから始まるな。人生おもろいな」。再起の道にはばかる元2階級制覇王者。心血を注いだ日々をこの日、両国国技館のリングで体現した。

「やるか、やられるか」。腹はとうにくくった。初回からいきなり左ボディーで相手をぐらつかせる。2回も重い左が顔面を捉え、確実にダメージを与えた。「いつも以上に集中できた。みんなと戦っている」。会場の「天心」コールも背中を押した。

6回にはアクシデントが発生。偶然のバッティングで頭同士をぶつけ、エストラダが倒れた。再開後も圧力をかけ、ガードの上から強打。渾身のボディーを放ち、相手を後退させた。

「近い距離を打ち合うのは正直得意ではない。新しいことに挑むのは怖さがある」

苦手な接近戦とも向き合い磨いてきた。7回も攻勢に出続け、右アッパーを炸裂。顎を上に向かせた。8回終了時点でジャッジ3者が那須川を支持。9回、左右のコンビネーションで顔面を捉えると、10回開始前にエストラダ陣営が棄権。スピードと手数、パワーでも上回った那須川の勝利が確定した。

「人としても強くなれた」。涙を浮かべる神童に万雷の拍手が送られる。「泣いてないよ、泣いてないって！」。まばゆいスポットライトが、照れ隠しの笑みを浮かべたこの日の主人公を明るく照らしていた。

初黒星で芽生えた負の感情

キックボクシングから転向し、2023年4月のボクシングデビューからちょうど3年。「いろんな経験をさせてくれますよね。ボクシングは」。試合前の会見で思いを巡らせ、回想した。「『ボクシング』というものに生きがいを感じています。ボクサーとしても那須川天心としても成長させてくれた3年間でした」

結果がものをいう世界で、井上戦では厳しい現実を思い知らされた。拳を突き上げた新王者に対し、那須川はリングに額をつけた。格闘技キャリア55戦目で初黒星の屈辱。3日程で練習を再開したが「ボーッとする時間が増え、1人になって寂しい時もあった」といい、自分にいらだちもした。「お前こんなもんじゃねーだろ」

キックボクサー時代にボクシングの指導を受けた、元帝拳ジム・トレーナー葛西裕一氏と再びタッグを組んだ。父・弘幸氏が運営する「TEPPEN GYM（テッペンジム）」でもトレーニングを積んだ。“原点回帰”とも言える鍛錬の日々は「今までで一番きつかった」という。

「本当に毎日必死なんですよ。生ぬるい生活していない」

悔しさ。寂しさ。そして怒り。一度の敗北が多くの感情をもたらした。だが、それらを飲み込み「強くなれた。人間の最後のピースを手に入れたという感覚です」と眼光を鋭くした。

アンチの批判も乗り越えて…見据えるリベンジ

ボクシング界の伝統や文化を尊重しながら新しい風を吹かす――。自らの役割をそう自覚し、バラエティー番組などのメディア出演も引き受ける。

その姿勢が一部で反発を呼び、アンチから批判の声が届いた。「人って怖いな」と打ち明けた時もあった。それでも「負けたら次はない」と周囲に一方的に作られたストーリーには「クソくらえ」「黙っとけ」と反発した。「自分という核をもっと強めないと、持っていかれる」。雑音に流されることなく自らを奮い立たせる。

エストラダとの大一番を制し、5月に行われる井上と井岡一翔（志成）の勝者への挑戦権を獲得した。会見では「これからもボクシングをしっかり盛り上げたい。必ずリベンジします。僕の船に乗っていただければ嬉しい」と笑った。

「自分を壊していかないと成長しない。成長したからこれでいいなんてことは一生ない」。揺るがない信念が那須川を前へと進ませる。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）