ブンデスリーガ 25/26の第29節 ドルトムントとレーバークーゼンの試合が、4月11日22:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。 ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ファビオ・シルバ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、ネイサン・テラ（FW）、イブラヒ