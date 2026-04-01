ブンデスリーガ 25/26の第29節 ドルトムントとレーバークーゼンの試合が、4月11日22:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ファビオ・シルバ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、ネイサン・テラ（FW）、イブラヒム・マザ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。レーバークーゼンのロベルト・アンドリッヒ（MF）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

ここで前半が終了。0-1とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、レーバークーゼンが0-1で勝利した。

なお、ドルトムントは5分にラミ・ベンセバイニ（DF）、45分にセール・ギラシ（FW）、63分にマクシミリアン・バイアー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 00:30:24 更新