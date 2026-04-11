アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「習い事での出会い」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】《恋人と出会えた習い事》ジャンルTOP4は？回答を見る（男女別・図解5枚）習い事で「恋人ができた」人は33％！調査は1月29日、習い事の経験がある成人男女200人（男性100人、女性100人）を対象にインターネットリサーチで実施。まず