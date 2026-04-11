アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「習い事での出会い」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】《恋人と出会えた習い事》ジャンルTOP4は？ 回答を見る（男女別・図解5枚）

習い事で「恋人ができた」人は33％！

調査は1月29日、習い事の経験がある成人男女200人（男性100人、女性100人）を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、全回答者に「習い事がきっかけで恋人ができたことはありますか？」と質問すると、「ある」が66人（33.00％）、「ない」が134人（67.00％）という結果になりました。

男女別では、「ある」と答えた男性が51人（51.00％）、女性が15人（15.00％）で、男性では約5割が「経験あり」ということが分かりました。

次に、「習い事がきっかけで恋人ができた」と回答した66人に、恋人と出会ったきっかけの習い事のジャンルを尋ねると、「スポーツ・アクティブ系（テニス・ジム・ゴルフなど）」が53.03％で最多に。次いで「語学系（英会話・韓国語など）」（22.73％）、「料理・グルメ系（料理教室・ワイン講座など）」（13.64％）、「ビジネス・資格系」（1.52％）の順となりました。

同社は「『スポーツ系』が過半数となり、身体を動かしながら同じ時間を共有するジャンルが、出会いのきっかけとして最も多い結果となりました」とコメントしています。

また、全回答者に「習い事での出会いのメリットは何だと思いますか？」と質問すると、「定期的に会うので、自然に距離が縮まる」が45.50％で最も多く、次いで「共通の話題があるので、会話が途切れない」（33.00％）、「相手の性格や取り組む姿勢がよく分かる」（16.50％）、「共通の知人（先生や他の生徒）がいるので安心」（4.50％）の順となりました。

さらに、「習い事での出会いのハードルは何だと思いますか？」と聞くと、最も多かったのは「出会い目的の人が少ない」（48.50％）でした。次いで、「そもそも異性が少なかった」（28.50％）、「習い事中に話すタイミングがない」（13.00％）、「既婚者ばかりだった」（9.00％）の順となりました。

この結果について同社は、「習い事は目的がスキル習得・趣味活動であるため、『出会いの温度感の違い』『男女比』『会話機会』が障壁として挙げられる結果となりました」とコメントを寄せています。